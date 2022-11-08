На Луганщині понад 20 мобілізованих росіян здалися в полон ЗСУ

На сватівському напрямку Луганської області в понеділок, 7 листопада, група мобілізованих російських військових з 21 людини добровільно здалася в полон українським бійцям з 92-ої окремої механізованої бригади. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram .

За його даними, серед окупантів є жителі Москви й Московської області РФ . Вони самостійно виявили ініціативу щодо здачі в полон ЗСУ.

Мобілізовані скаржаться, що військове командування країни-агресора байдуже ставиться до солдатів та кидає на фронт у якості гарматного м’яса. За словами полонених, їх відправили на передові позиції під містом Сватове без їжі та води.