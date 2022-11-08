Україна повернула тіла ще 38 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 38 загиблих військових, інформує пресслужба Мінреінтеграції.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 663 українських захисників.