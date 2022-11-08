Новостей.COM ⇒
2022-11-08
Україна повернула тіла ще 38 загиблих захисників
Від початку роботи офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 663 українських захисників, інформує
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Україна повернула тіла ще 38 загиблих військових, інформує
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 663 українських захисників.
Анна Конюченко, ZN.ua