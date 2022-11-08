Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив , що війська РФ перетворюють окуповану частину Запорізької області на "військову базу".

За його словами, окупанти зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки і квартири.

"В Михайлівці привести до тями чеченців приїздили військові інших підрозділів, але безрезультатно. В Мелітополі після оголошення "сухого закону" окупанти вимагають у цивільних, щоб ті купляли їм алкоголь. В Полянівці загарбники примушують родини українських військових виїхати", - наголосив Федоров.

Він також зазначив, що російські війська продовжують будівництво укріплень поблизу кордону з Херсонською областю та в районі Михайлівки.