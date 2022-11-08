Салліван підтвердив переговори з росіянами: Це важливо для всіх, хто може постраждати від ядерної ескалації

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван після того, як ЗМІ розповіли про його переговори з представниками адміністрації Владіміра Путіна через ядерні погрози РФ , підтвердив, що канали для зв'язку Вашингтона та Москви залишаються відкритими. Його слова цитує BBC.

Під час виступу у Нью-Йорку Салліван зауважив, що в інтересах США підтримувати контакт з РФ . Ба більше, це також в інтересах усіх держав, які можуть постраждати від ядерної ескалації Кремля. Поруч з цим радник додав, що у Вашингтоні офіційні особи "чітко усвідомлюють, з ким ми маємо справу".

Ще під час інтерв'ю NBC, яке відбулося минулого місяця, він розповідав, що Штати у приватних розмовах попереджають офіційних представників РФ про загрозу ядерного удару.

Салліван також пообіцяв, що працюватиме з міжнародними партнерами, аби "притягнути винних у серйозних і гротескних воєнних злочинах в Україні до відповідальності за те, що вони зробили".

"Я був у Києві в п'ятницю і мав можливість зустрітися з президентом Зеленським та моїм колегою Андрієм Єрмаком, з військовим керівництвом, а також отримати інформацію про те, який рівень смертності та руйнувань спричинила війна Путіна проти цієї країни", - сказав Салліван.