Президент Індонезії сумнівається, що Путін поїде на саміт G20

У нього склалося таке враження після розмови з главою Кремля, інформує ZN.ua.

Президент Індонезії сумнівається, що Путін поїде на саміт G20
© Офіційний сайт Кремля

Президент Індонезії Джоко Відодо висловив сумнів у тому, що російський глава Владімір Путін долучиться до саміту “Групи двадцяти” на індонезійському острові Балі 15-16 листопада. Відодо розповів, що має “сильне відчуття” такого розвитку подій, у інтерв’ю Financial Times.

За словами лідера Індонезії, у нього склалася така думка після розмови з президентом держави-агресора. Однак, він додав, що росіяни все ще можуть брати участь у заході G20.

Тим часом прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що про участь глави РФ у засіданні буде відомо до кінця поточного тижня.

Крім цього, Відодо заявив, що Індонезія сподівається сприяти міжнародному діалогу, аби протидіяти “дуже тривожному” зростанню напруженості.


Максим Царук, ZN.ua





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