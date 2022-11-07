Окупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – Генштаб

Ворог збирається депортувати дітей зі ще одного закладу, а мешканців області змушує до виїзду неприйнятними умовами життя, інформує ZN.ua.

Окупанти вивезли близько 100 дітей з інвалідністю з будинку-інтернату на Херсонщині в Росію – Генштаб
Фото ілюстративне
© Getty Images

Російські загарбники продовжують примусово "евакуювати" мирне населення тимчасово окупованої ними Херсонської області на територію РФ. Зокрема, ворог вивіз близько 100 дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату в селищі Дніпряни Каховського району, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Більше того, росіяни збираються примусово вивести в Московську область дітей і співробітників Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Водночас з міста Каховка окупанти перемістили людей похилого віку з пансіонату. Потім вони розмістили на території закладу своїх солдатів.

Російська окупаційна влада Херсонщини намагається примусити українців до виїзду за межі області, штучно створюючи неприйнятні умови для проживання. Зокрема, йдеться про цілеспрямоване відключення світла та зв'язку.


Максим Царук, ZN.ua





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