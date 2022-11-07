Україна отримала від Іспанії ЗРК Aspide: на що здатна ця система ППО

ЗСУ отримають батарею цих систем.

Україна отримала від Іспанії ЗРК Aspide: на що здатна ця система ППО
Aspide найбільш ефективні для захисту портів та стратегічних об'єктів
© Википедия

Україна сьогодні отримала від Іспанії певну кількість зенітно-рекетних комплексів Aspide. ZN.UA розповідає що це за системи і навіщо вони потрібні Україні.

Наземний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) «Spada Aspide» іще відомий під назвою «Skyguard Aspide». Це спільна італійсько-швейцарська розробка.

Для цього комплексу часто використовують назву SHORAD Aspide насправді "SHORAD" означає тип зенітного ракетного комплексу, що перекладається як "Short Range Air Defense", тобто як зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) малої дальності. "Aspide" є назвою багатоцільових ракет, що використовуються на наземних, корабельних та повітряних платформах.

Aspide – це сімейство європейських ракет класу повітря-повітря та поверхня-повітря, створених на базі американських авіаційних ракет середньої дальності AIM-7 Sparrow від Raytheon.

ЗРК має наступні характеристики:

  • Радіус дії – 35 км;
  • Висота ураження цілей – 8000 м;
  • Швидкість польоту – 1324 м/с;
  • Вага бойової частини – 30 кг.

За даними ЗМІ Іспанія купила до своїх Skyguard-Aspide лише 200 ракет Aspide з дальністю стрільби до 10 кілометрів та лише 51 ракету Aspide 2000 з дальністю стрільби до 20 км. Ну й окрім того, пускові установки комплексу Skyguard-Aspide розміщені на причіпному буксированому шасі.

Іспанський Aspide свої якісні переваги. Наприклад, такий зенітно-ракетний комплекс можна використовувати сумісно із зенітною артустановкою "Ерлікон" калібру 35 мм, або із іншими зенітними артсистемами, аби ефективніше працювати по повітряним цілям на низькій висоті.

Skyguard-Aspide розраховане на те, що такий комплекс може працювати в складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.


Артем Руденко, ZN.ua





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