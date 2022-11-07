Лідер Єгипту закликав світ припинити війну в Україні

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час виступу на церемонії відкриття Саміту світових лідерів на кліматичній конференції ООН COP27, закликав до припинення війни між Україною та Росією. Про це повідомляє CNN.

"Ця війна повинна припинитися, ця війна і страждання, яких вона завдала, повинні закінчитися", - наголосив глава держави.

Абдель Фаттах Ас-Сісі також звернувся до світових лідерів і закликав терміново вжити «більше заходів і дій», щоб прояснити, як скорочуватимуть викиди, що спонукатиме зацікавлені сторони виділити «адекватне фінансування» для розв'язання проблеми зміни клімату.

"Немає часу сидіти склавши руки, немає місця для вагань заради майбутніх поколінь", — додав президент.