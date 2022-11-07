La Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з Росією
Італійська газета пише, що західні союзники не хочуть повного розгрому російської армії, тому що це зробить Москву ще більш підпорядкованою Китаю, інформує
В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вважають, що битва за Херсон має не лише велике стратегічне і військове значення, а й політичне і дипломатичне. Тому що якщо витіснити російську армію з міста, яке служить воротами до Азовського моря і Криму, це відкриє реальну можливість для початку перших справжніх переговорів з Москвою.
Про це пише італійське видання
Саме тому США доносять до своїх союзників і до уряду України сигнал про те, що після визволення Херсона можуть початися переговори. І Київ буде вести їх з позиції сили. Видання пише, що Білий дім вперше почав допускати можливість конкретного шляху до такого діалогу. Але без Херсона нічого не буде. Тому що якщо почати переговори з Москвою просто зараз, це дасть російській армії час перегрупуватися і накопичити сили. Іншими словами, спочатку повинні бути закріплені стратегічно необхідні позиції. А тоді вже можна починати розмову, «тримаючи ножа за руків’я, а не за лезо».