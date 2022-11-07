La Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з Росією

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вважають, що битва за Херсон має не лише велике стратегічне і військове значення, а й політичне і дипломатичне. Тому що якщо витіснити російську армію з міста, яке служить воротами до Азовського моря і Криму, це відкриє реальну можливість для початку перших справжніх переговорів з Москвою.

Про це пише італійське видання La Repubblica , додаючи, що лідери НАТО і представники ЄС вважають, що армія Росії зараз під великим тиском. Вона не може дати успішну відповідь на наступ України. Тому Москва реагує тим, що знищує цивільну інфраструктуру і будує укріплення для оборони захоплених територій. Російська мета зараз - це сповільнити просування української армії. Херсон - це не просто місто. Воно важливе для встановлення контролю над водними ресурсами і відкриття доступу до моря.