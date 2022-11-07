Україна отримала ЗРК NASAMS та Aspide: що про них відомо

В Україну вже прибули пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS і керовані ракети Aspide.

Про це в Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков

"Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide прибули в Україну. Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати атакуючі нас ворожі цілі. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", – написав голова оборонного відомства, інформує Апостроф.

Норвезька система протиповітряної оборони NASAMS, яка захищає Білий дім у Вашингтоні, вміє збивати і безпілотники, і винищувачі, і балістичні ракети з точністю 85%.

Радіус дії мобільного ППО – від 20 до 100 км. Самі пускові установки разом із радаром можуть перебувати за 20 км від пункту управління. Управління комплексом можна поєднати з зенітно-ракетними системами більшої дальності, у тому числі й з Patriot.

Одна пускова установка NASAMS має шість ракет і коштує близько $65 млн.

Усього США погодили передачу Україні восьми установок NASAMS та боєприпасів до них.

Aspide – італійське сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей, розроблене фірмою Selenia.

У сімейство входять зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря-повітря". Конструкція ракети базується на американській RIM-7E Sea Sparrow. Дальність: 35 км.


Олексій Руденко, Апостроф





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