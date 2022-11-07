Рішення про передачу у власність держави п'яти приватних компаній ухвалила Ставка — Зеленський

А Резніков зауважив, що це не те ж саме, що націоналізація, інформує ZN.ua.

Рішення про передачу у власність держави п'яти приватних компаній ухвалила Ставка — Зеленський
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про передачу у власність держави компаній "Укрнафта", "Укртатнафта", КрАЗ, ЗТР та "Мотор Січ" ухвалила Ставка Верховного головнокомандувача. Це допоможе забезпечити нагальні потреби українського оборонного сектору, йдеться в повідомленні глави держави, опублікованому на його сторінці в Facebook.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", - розповів президент. - Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони".

А глава Міноборони Олексій Резніков на сьогоднішньому брифінгу зауважив, що відчуження компаній - це не націоналізація.

"Це вилучення майна на час воєнного стану – абсолютно різні правові форми (у порівнянні з націоналізацією - ред.)", – сказав Резніков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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