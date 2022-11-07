Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США

Заяви Тегерана про передачу Росії «обмеженої партії дронів» до війни є неправдою, заявив спецпредставник США щодо Ірану Роберт Меллі.
Іран постачав десятки безпілотників цього літа, коли бойові дії були в розпалі, нагадує чиновник.
«Крім того, іранські військові фахівці знаходяться на підконтрольних окупаційним військам українських територіях і допомагають Збройним силам Росії з використанням безпілотників проти цивільного населення України», - пише Меллі.
Але не є true-Іран не підлягає обмеженому числу drones перед війною. Вони transfered dozens just this summer & have military personnel in occupied Ukraine helping Russia use them against Ukrainian civilians. Позначається з evidence, вони потрібні нові policy, не нові story. https://t.co/m0ZSqkkMJe