Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США

Цього літа Тегеран відправив Москві десятки безпілотників, інформує ZN.ua.

Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
© Getty Images

Заяви Тегерана про передачу Росії «обмеженої партії дронів» до війни є неправдою, заявив спецпредставник США щодо Ірану Роберт Меллі.

Іран постачав десятки безпілотників цього літа, коли бойові дії були в розпалі, нагадує чиновник.

«Крім того, іранські військові фахівці знаходяться на підконтрольних окупаційним військам українських територіях і допомагають Збройним силам Росії з використанням безпілотників проти цивільного населення України», - пише Меллі.

Але не є true-Іран не підлягає обмеженому числу drones перед війною. Вони transfered dozens just this summer & have military personnel in occupied Ukraine helping Russia use them against Ukrainian civilians. Позначається з evidence, вони потрібні нові policy, не нові story. https://t.co/m0ZSqkkMJe

— Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) November 5, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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