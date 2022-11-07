Уряд Угорщини прокоментував заяви Путіна щодо територіальних претензій до України

У Будапешті не вважають правильними такі заяви.

Уряд Угорщини прокоментував заяви Путіна щодо територіальних претензій до України
© ІА Ура

Міністерство закордонних справ Угорщини спростувало версію Владіміра Путіна про нібито зазіхання їхньої країни на західні області України. Угорське МЗС також наголосило на важливості мирних переговорів. Про це повідомляє видання Index.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили у Міністерстві закордонних справ Угорщини у відповідь на заяву російського президента про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Інші країни швидко відреагували на заяви Путіна: Румунія чітко заявила, що не має жодних претензій до територій, які належать Україні, а Польський уряд звинуватив російського диктатора в поширенні дезінформації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в ІндонезіїМЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Пригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідкаПригожин намагається підвищити свій авторитет в системі національної безпеки РФ — британська розвідка
РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідкаРФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка
Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористомРезніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
Блок рекламы


Похожие новости
Румунія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – посолРумунія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України – посол
"Гуманізмом не пахло": посол України в США відповіла Папі Римському на його любов до російського народу"Гуманізмом не пахло": посол України в США відповіла Папі Римському на його любов до російського народу
Штайнмаєр пропонує розвинути побратимську допомогу між містами України та Німеччини: що це означаєШтайнмаєр пропонує розвинути побратимську допомогу між містами України та Німеччини: що це означає
Україна повинна сама приймати рішення щодо вірогідності переговорів – ШтайнмаєрУкраїна повинна сама приймати рішення щодо вірогідності переговорів – Штайнмаєр
"Гуманізмом не пахло": посол України в США відповіла Папі Римському на його любов до російського народу"Гуманізмом не пахло": посол України в США відповіла Папі Римському на його любов до російського народу
Салліван кілька місяців веде непублічні переговори з помічниками Путіна – WSJСалліван кілька місяців веде непублічні переговори з помічниками Путіна – WSJ
До переговорів України та РФ ще далеко, але Захід готується – WSJДо переговорів України та РФ ще далеко, але Захід готується – WSJ
Аби захистити ім’я Путіна: чому в РФ звільнили ще одного командира арміїАби захистити ім’я Путіна: чому в РФ звільнили ще одного командира армії
У Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід УкраїниУ Польщі стартували міжнародні військові навчання Puma-22. Вони враховують досвід України
Іранська зброя повільно перетягує Ізраїль на бік України – BloombergІранська зброя повільно перетягує Ізраїль на бік України – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости