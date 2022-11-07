Уряд Угорщини прокоментував заяви Путіна щодо територіальних претензій до України

Міністерство закордонних справ Угорщини спростувало версію Владіміра Путіна про нібито зазіхання їхньої країни на західні області України. Угорське МЗС також наголосило на важливості мирних переговорів. Про це повідомляє видання Index.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили у Міністерстві закордонних справ Угорщини у відповідь на заяву російського президента про те, що Польща, Румунія та Угорщина також можуть мати територіальні претензії до України.

Інші країни швидко відреагували на заяви Путіна: Румунія чітко заявила, що не має жодних претензій до територій, які належать Україні, а Польський уряд звинуватив російського диктатора в поширенні дезінформації.