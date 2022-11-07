Штайнмаєр пропонує розвинути побратимську допомогу між містами України та Німеччини: що це означає

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував новий вид допомоги Україні, який полягатиме у збільшенні побратимських стосунків між містами-побратимами нашої країни та Німеччини. ФРН вже підтримує нашу державу в військовому, політичному та економічному планах, проте самим українцям потрібна ще й практична підтримка у вигляді генераторів та інших необхідних речей, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Штайнмаєра .

"Виникла пропозиція щодо того, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", – пояснив він.

Штайнмаєр зауважив, що ця допомога буде можлива лише для тих українських міст, які мають своїх побратимів у Німеччині.

"Інші теж хочуть такої підтримки – одягом або генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення і кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми повинні ініціювати такі практичні форми співпраці", – упевнений Штайнмаєр.