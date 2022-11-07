"Гуманізмом не пахло": посол України в США відповіла Папі Римському на його любов до російського народу

Папа Римський

Дипломат Оксана Маркарова зробила заяву після слів Папи Римського про "російський гуманізм".

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала слова Папи Римського про гуманізм росіян. Дипломат припустила, що Папа Римський, мабуть, неуважно читав Достоєвського, інакше Його Святість не дивувалася б тієї жорстокості росіян, яка їм природно притаманна. Про це повідомляє Уніан.

А кілька інших творів російських письменників/поетів, разом з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхове вивчення правдивої історії нашого регіону, показали б, що гуманізмом не пахло в московії ні за Івана Грозного в 1547, ні в 1708, коли був брутально вирізаний Батурін, ні в кожній події після цього", - сказала вона.

маркарова

Нагадаємо, раніше, під час повернення з Бахрейну він заявив, що має велику повагу до російського народу та гуманізму. "Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" - та жорстокість, яка притаманна російському народу, можливо... бо російський народ - це великий народ; це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму. Я маю велику прихильність до російського народу, як і велику прихильність до українського народу", - сказав він.

папа римський франциск


Галина Струс, politeka.net





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