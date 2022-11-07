У ЗСУ пояснили, чому російська авіація почала падати частіше

Росіяни у війні проти України стали частіше застосовувати штурмову авіацію, тож ЗСУ почали збивати її в більших кількостях останніми тижнями. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час останнього брифінгу , інформує ZN.ua .

"Ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися – знищуються нашими військами Сил оборони", – сказав речник Повітряних сил.

Окупанти залучили більше штурмової авіації саме через активні наступальні дії українських захисників, додав він.

"Противник збільшує на певних напрямках з певною метою, з певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів, найчастіше це Ка-52, які потрапляють у приціли нашої ППО. Таким чином – збивають", – розповів Ігнат.