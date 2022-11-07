У ЗСУ пояснили, чому російська авіація почала падати частіше

Найбільше від української ППО страждають ворожі Ка-52.

У ЗСУ пояснили, чому російська авіація почала падати частіше
© Повітряне командування "Південь"

Росіяни у війні проти України стали частіше застосовувати штурмову авіацію, тож ЗСУ почали збивати її в більших кількостях останніми тижнями. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час останнього брифінгу, інформує ZN.ua.

"Ворог використовує більше авіації, оскільки наземні сили та засоби теж мають здатність закінчуватися – знищуються нашими військами Сил оборони", – сказав речник Повітряних сил.

Окупанти залучили більше штурмової авіації саме через активні наступальні дії українських захисників, додав він.

"Противник збільшує на певних напрямках з певною метою, з певними завданнями саме дії штурмової авіації, а також гелікоптерів, найчастіше це Ка-52, які потрапляють у приціли нашої ППО. Таким чином – збивають", – розповів Ігнат.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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