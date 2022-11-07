На російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворювання

Причини: антисанітарія, холод, голод.

На російських «чмобіків» у Білорусі навалилися кишкові та застудні захворювання
© Нацполіція України

Серед «частково мобілізованих» росіян у Білорусі — спалах різних захворювань через недотримання санітарних умов.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

На територію Білорусі завозять із РФ так званих «частково мобілізованих». Вони займаються підготовкою матеріальної бази розміщення російських окупаційних військ.

При цьому «чмобики» мешкають у польових наметах без належних санітарних умов. В результаті їх косять респіраторні та шлунково-кишкові інфекції.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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