Україна і росія можуть відновити переговори: став відомий зміст таємних консультацій

переговори між Україною та РФ

Україна та Росія можуть відновити переговори після того, як ЗСУ повернуть під контроль Херсон – ця битва має стратегічне та дипломатичне значення.

Як пише видання La Repubblica, в останніх аналітичних матеріалах, що циркулюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, бої на Херсонщині набувають значення не лише стратегічного з військового погляду, а й політичного та дипломатичного.

Зазначається, що саме США повідомляють про можливість змін своїм союзникам, тому що перемога над російською армією в Херсоні може означати конкретну можливість започаткувати перші реальні переговори з Москвою.

Херсон – не просто місто та його звільнення означало б назавжди змінити напрямок конфлікту.

ЗСУ, наступ, Херсонщина

За даними видання, зараз йдуть таємні консультації між Вашингтоном та Брюсселем щодо можливості подібних переговорів. З цієї ж причини із США через Брюссель приходять меседжі, які являють собою запрошення українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернуто, тоді можна розпочинати переговори. З позиції сили, а чи не слабкості.

Китай, Сі Цзіньпін, КНР

Також повідомляється, що США зацікавлені у переговорах із ще двох причин. По-перше, загроза застосування росією ядерної зброї та по-друге – ситуація з Китаєм. На даний момент для Сполучених Штатів повна поразка Путіна матиме найгірші наслідки: контроль над росією може виявитися у Китая. Тому Америці краще мати ворожого лідера, але незалежного від Пекіна.


Катерина Петренко, politeka.net





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