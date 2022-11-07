Україна і росія можуть відновити переговори: став відомий зміст таємних консультацій

Україна та Росія можуть відновити переговори після того, як ЗСУ повернуть під контроль Херсон – ця битва має стратегічне та дипломатичне значення.

Як пише видання La Repubblica, в останніх аналітичних матеріалах, що циркулюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, бої на Херсонщині набувають значення не лише стратегічного з військового погляду, а й політичного та дипломатичного.

Зазначається, що саме США повідомляють про можливість змін своїм союзникам, тому що перемога над російською армією в Херсоні може означати конкретну можливість започаткувати перші реальні переговори з Москвою.

Херсон – не просто місто та його звільнення означало б назавжди змінити напрямок конфлікту.

За даними видання, зараз йдуть таємні консультації між Вашингтоном та Брюсселем щодо можливості подібних переговорів. З цієї ж причини із США через Брюссель приходять меседжі, які являють собою запрошення українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернуто, тоді можна розпочинати переговори. З позиції сили, а чи не слабкості.