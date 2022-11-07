Папа Римський закликав молитися про закінчення війни в Україні

Релігійні лідери не можуть підтримувати війни, зазначив Папа, інформує ZN.ua.

Папа Римський закликав молитися про закінчення війни в Україні
© Vatican News

Папа Франциск завершив свою поїздку до Бахрейну в неділю, відвідавши найстарішу католицьку церкву в Перській затоці, порадивши єпископам, священикам і черницям залишатися єдиними, оскільки вони є віруючими в районі, де більшість становлять мусульмани.

Остання подія його чотириденної поїздки відбулася в церкві Святого Серця, побудованої в 1939 році на землі, подарованій тодішнім правителем, що дозволило Бахрейну стати однією з найбільш гостинних країн для немусульман.

Наприкінці церковної служби Папа Франциск подякував королю Хамаду бін Ісу Аль Халіфу за «вишукану гостинність» Бахрейну. Візит Папи Франциска продовжує його політику покращення зв'язків з ісламським світом після історичного візиту до ОАЕ у 2019 році. Після завершення діалогу Схід-Захід, організованого Бахрейном, понтифік зосередився на ролі релігій у просуванні миру та роззброєння. Очевидно, маючи на увазі патріарха Російської православної церкви, він сказав, що релігійні лідери не можуть підтримувати війни.

Папа Римський рішуче закликав до миру, особливо в Україні, Ефіопії та Ємені, до припинення переозброєння та прав людини, особливо до свободи віросповідання, визнання прав та гідності жінок, дітей та громадянства.

"І хочу не забути про молитву і просити вас молитися за багатостраждальну Україну, щоб скінчилася ця війна", - сказав Папа Франциск, повідомляє Vatican News.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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