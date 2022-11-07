На Херсонщині підірвали три опори ЛЕП – окупований облцентр без світла
У Херсоні подекуди немає води, є проблеми зі зв’язком.
У Бериславському районі на Херсонщині підірвали три опори ЛЕП, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
«На Херсонщині підірвали три опори ЛЕП поблизу Берислава. Це і є причина відсутності електрики», - пише Цаплієнко у Telegram.
Підрив опор як причину знеструмлення Херсона підтверджують й представники окупаційних адміністрацій, на які посилаються російські ЗМІ.
«Внаслідок "теракту" на ЛЕП Берислав-Каховка без світла залишилося понад десять населених пунктів Херсонської області», - заявили у Херсонобленерго.
Херсонський журналіст Костянтин Риженко пише, що перед зникненням світла у місті було чутно вибух. Зараз у місті немає світла, у деякий районах – води, а там, де є, дуже слабкий напір. Зв’язок є місцями.