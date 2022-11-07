На Херсонщині підірвали три опори ЛЕП – окупований облцентр без світла

У Херсоні подекуди немає води, є проблеми зі зв’язком.

На Херсонщині підірвали три опори ЛЕП – окупований облцентр без світла
© Pixabay

У Бериславському районі на Херсонщині підірвали три опори ЛЕП, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«На Херсонщині підірвали три опори ЛЕП поблизу Берислава. Це і є причина відсутності електрики», - пише Цаплієнко у Telegram.

Підрив опор як причину знеструмлення Херсона підтверджують й представники окупаційних адміністрацій, на які посилаються російські ЗМІ.

«Внаслідок "теракту" на ЛЕП Берислав-Каховка без світла залишилося понад десять населених пунктів Херсонської області», - заявили у Херсонобленерго.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко пише, що перед зникненням світла у місті було чутно вибух. Зараз у місті немає світла, у деякий районах – води, а там, де є, дуже слабкий напір. Зв’язок є місцями.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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