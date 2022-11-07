Салліван кілька місяців веде непублічні переговори з помічниками Путіна – WSJ

Радника президента США Джейк Салліван останніми місяцями веде непублічні переговори з помічниками президента РФ Владіміра Путіна, пише The Wall Street Journal .

Салліван підтримує контакт із помічником президента Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Метою переговорів, стверджує видання, є спроби не допустити ескалації війни в Україні та застосування Росією зброї масового ураження, а не засудження припинення бойових дій.

У Білому домі вважають за необхідне підтримання певного рівня контактів із Москвою, попри її агресивну зовнішню політику. Але офіційно переговори Саллівана із росіянами не підтверджують.

За даними джерел журналістів, прагнення Саллівана до контактів з Росією не знаходить підтримки в інших чиновників у США , які сумніваються у їхній продуктивності у нинішній дипломатичній та військовій обстановці.

Журналістам не вдалося дізнатися, скільки разів телефонували один одному Салліван, Ушаков і Патрушев, і чи були переговори продуктивними.

Салліван координує політику Білого дому щодо російсько-української війни, стверджують американські чиновники. За даними видання, радник Байдена намагався переконати Україну публічно заявити про готовність до переговорів із Росією.

А після погроз РФ застосувати ядерну зброю, повідомив, що Росії «в приватному порядку на дуже високому рівні повідомили, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для самої РФ ».

З Патрушевим Салліван контактував у березні, невдовзі після вторгнення російських військ в Україну. Зокрема, попередив про неприпустимість використання хімічної і біологічної зброї.

Двом ядерним державам корисно тримати канали зв'язку відкритими, вважають деякі колишні урядовці США . Тим більше, що нинішні американо-російські відносини перебувають у нижній точці з часів закінчення холодної війни.

«Думаю, що завжди важливо, особливо для країн, які мають ядерну зброю, тримати канали зв'язку відкритими, щоб унеможливити випадкову конфронтацію чи війну», - пояснює експредставник США в НАТО Іво Даалдер.

І, за його словами, радники з національної безпеки є найближчим каналом зв'язку з Овальним кабінетом без безпосереднього підключення президента до цього каналу.