Швейцарія блокує передачу Україні снарядів для Gepard – Берлін готує ревізію ланцюгів постачань

У Німеччині пропонують перевірити ланцюжки постачання боєприпасів через відмову Швейцарії дозволити передати Україні снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Із пропозицією виступила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.

«З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи», - цитує політикиню DW . На її думку, найближчими роками Німеччині знадобляться снаряди на суму близько 20 мільярдів євро, або більше.

Після того, як Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт боєприпасів, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до воюючих країн політикиня запиталася: що ж станеться, якщо нападу зазнає сама Німеччина чи інша держава-член НАТО?

Штрак-Ціммерман зауважила, що Німеччина приймає нейтралітет сусідньої і дружньої Швейцарії, однак боєприпаси для Gepard потрібні, щоб відбивати атаки на завантажені зерном судна в українських портах.

«Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду», - наголосила депутатка.