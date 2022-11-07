Швейцарія блокує передачу Україні снарядів для Gepard – Берлін готує ревізію ланцюгів постачань
Німецькі політики побоюються, що через швейцарський нейтралітет під ударом опиняться союзники по НАТО, інформує
У Німеччині пропонують перевірити ланцюжки постачання боєприпасів через відмову Швейцарії дозволити передати Україні снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Із пропозицією виступила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн.
«З точки зору політики безпеки з 24 лютого світ змінився, і Німеччині необхідно при замовленні снарядів негайно перевірити, якими шляхами відбувається їхнє постачання, і у разі потреби змінити ці шляхи», - цитує політикиню
Після того, як Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на реекспорт боєприпасів, обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до воюючих країн політикиня запиталася: що ж станеться, якщо нападу зазнає сама Німеччина чи інша держава-член НАТО?
Штрак-Ціммерман зауважила, що Німеччина приймає нейтралітет сусідньої і дружньої Швейцарії, однак боєприпаси для Gepard потрібні, щоб відбивати атаки на завантажені зерном судна в українських портах.
«Якщо це не вдасться зробити, 190 мільйонів людей по всьому світу в результаті страждатимуть від голоду», - наголосила депутатка.