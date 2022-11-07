У МЗС Чехії наполягають на створенні спецтрибуналу для РФ

Вище керівництво Російської Федерації повинне відповісти за воєнні злочини, інформує ZN.ua.

У МЗС Чехії наполягають на створенні спецтрибуналу для РФ
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Міністр закордонних справ Чеської республіки Ян Ліпавський підкреслив важливість створення спецтрибуналу над особами, які причетні до воєнних злочинів, які скоїла Росія на території України. Про це чеський міністр повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - наголосив він.

Ліпавський також додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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