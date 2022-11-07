ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Скадовському районі

Українські військові у неділю, 6 листопада, знищили склад боєприпасів окупантів у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації та техніці противника. В Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Російські війська продовжують вести оборону та намагаються утримувати зайняті рубежі.