ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Скадовському районі

Українські військові виконали 90 вогневих завдань по позиціях окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ у Скадовському районі
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські військові у неділю, 6 листопада, знищили склад боєприпасів окупантів у тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 90 вогневих завдань по позиціях, логістичних об’єктах, місцях дислокації та техніці противника. В Скадовському районі Херсонщини знищено склад з боєприпасами. Інші втрати та пошкодження дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Російські війська продовжують вести оборону та намагаються утримувати зайняті рубежі.


Анна Конюченко, ZN.ua





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