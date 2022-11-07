У Міноборони підтвердили, що Україна не втратила жодного HIMARS

У Міноборони України заявили, що наша країна не втратила жодної реактивної системи HIMARS.

"З початку повномасштабного вторгнення Україна не втратила жодного HIMARS, але Росія втратила людяність і гідність. Не кажучи вже про сотні тисяч тонн боєприпасів і тисячі солдатів, яких вони відправили на неминучу смерть",- зазначило міністерство в Twitter.