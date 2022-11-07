Прем’єр-міністри Британії та Японії домовилися продовжувати підтримувати Україну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, домовившись про поглиблення двостороннього співробітництва на тлі стурбованості щодо війни Росії проти України, а також посилення військової активності Китаю і Північної Кореї. Про це заявили в МЗС Японії, повідомляє Japan Today.

Сторони домовилися продовжувати підтримку України та зберігати санкції проти Росії.

Також лідери підтвердили, що Японія і Британія прискорять переговори для якнайшвидшого досягнення угоди, що посилить сумісність і взаємодію між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача.

Підкресливши, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні, Кісіда сказав, що Японія вітає зближення Великої Британії з регіоном з метою збільшення своєї присутності в ньому.