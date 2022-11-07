Прем’єр Британії не заперечує наявність у його дружини бізнесу, який працює в РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, після питання ЗМІ щодо частки його дружини у індійському бізнесі, який продовжує працювати у Росії, не зміг заперечити цю інформацію. Про це повідомляє Sky News/

Ведуча повідомила інформацію, яка з’являлася в інфопросторі з приводу того, що дружина Сунака, ймовірно, має частку у індійській компанії , що займається ІТ-консалтингом, Infosys і ця фірма досі має офіс у Москві й співпрацює з російським Альфа Банком.

"Я обраний політик і я тут для того, щоби говорити про те, за що я відповідальний. Моя дружина - ні", - відповів очільник уряду.

Ведуча погодилася, що хоча дружина Сунака справді не є політичним діячем, але це виглядає дивно у ситуації, коли британські платники податків фінансують допомогу для України і приймають у своїх оселях українців, які тікали від війни. "Схоже на те, що при цьому ваша родина заробляє у країні з путінським режимом", - зауважила вона.

"Не думаю, що це такий випадок, і, як я вже сказав, діяльність усіх компаній - це їхня справа. Ми впровадили значні санкції і всі компанії, за які ми відповідаємо, дотримуються їх так, як і мали би, надсилаючи дуже чітку відповідь на агресію Путіна", - заявив британський прем’єр.

Відповідаючи на запитання, чи міг би він повторити те саме про Infosys, глава уряду сказав: "Мені абсолютно невідомо про це, тому що я не пов’язаний з цією компанією".