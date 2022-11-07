У Єгипті відкривається кліматичний саміт ООН COP27

Президент саміту заявив, що конференція стане переломним моментом у боротьбі зі зміною клімату, інформує ZN.ua.

У Єгипті відкривається кліматичний саміт ООН COP27
© pixabay/dmncwndrlch

У Єгипті стартує щорічний саміт ООН з питань зміни клімату. Про це повідомляє BBC.

Понад 120 світових лідерів прибудуть до курорту Шарм-ель-Шейх у Єгипті. Близько 30 тисяч осіб візьмуть участь у двотижневому саміті, хоча деякі активісти залишаються осторонь через занепокоєння щодо дотримання прав людини в Єгипті.

Саміт відкриється вітальними промовами представника ООН з питань зміни клімату Саймона Стілла та міністра закордонних справ Єгипту і призначеного президента COP27 Самеха Шукрі.

Минулого тижня Шукрі заявив, що конференція стане «переломним моментом у боротьбі зі зміною клімату у світі».

Також очікуються виступи дипломатів і науковців. Основна частина COP27 почнеться в понеділок, 7 листопада, із зустрічі світових лідерів, коли глави держав та урядів виступлять з п'ятихвилинними промовами, в яких повідомлять, чого вони чекають від саміту.

Очікується, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликатиме світових лідерів рухатися «далі і швидше» у переході на відновлювані джерела енергії. Він також скаже лідерам не відступати від зобов'язань, взятих на минулорічному саміті COP26 у Глазго.

Світові лідери виступатимуть у понеділок і вівторок, а після їх від'їзду делегати конференції розпочнуть переговори.

На минулорічному саміті в Глазго було узгоджено низку зобов'язань:

  • поступово скорочувати використання вугілля — одного з найбільш забруднюючих видів викопного палива;
  • зупинити вирубку лісів до 2030 року;
  • скоротити викиди метану на 30% до 2030 року;
  • подати нові кліматичні плани дій до ООН.

Стілл закликав на цьому саміті зосередитися на перетворенні минулорічних обіцянок у дії. Однак все зводитиметься до фінансування.

Країни, що розвиваються, які знаходяться на передовій боротьби зі зміною клімату, вимагають виконання попередніх зобов'язань щодо фінансування.

Вони також хочуть обговорення фінансування, що допоможе їм впоратися з втратами, з якими вони вже зіштовхнулися через зміну клімату, а не просто підготуватися до майбутніх наслідків. Це вперше, коли таке питання буде внесено до офіційного порядку денного саміту COP.

Нагальність питання зміни клімату стала ще більш очевидною протягом останніх 12 місяців, коли відбулися руйнівні повені в Пакистані та Нігерії, а також екстремальна спека в Індії та Європі влітку.

Напередодні конференції було опубліковано низку важливих кліматичних доповідей.

У звіті Програми ООН з навколишнього середовища про розрив у викидах було зроблено висновок, що не існує «надійного шляху» для утримання підвищення глобальної температури вище встановленого порогу в 1,5 градуса Цельсія відповідно до доіндустріального рівня.

Межа в 1,5 градуса Цельсія була погоджена ще в 2015 році в Паризькій угоді на 21-му саміті ООН з питань клімату, COP21. Всі наступні кліматичні саміти були зосереджені на розробці дій для досягнення цієї мети.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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