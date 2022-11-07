Україна передала Болгарії список необхідної зброї

Україна передала Міністерству оборони Болгарії список зброї, яку б вони могли передати українській армії. Про це повідомив посол України в Болгарії Віталій Москаленко.

За словами українського посла , в списку є засоби ППО, у тому числі С-300, артилерійські установки, снаряди, мінометні системи тощо. Всього перелік налічує 30 пунктів.

«Ми з самого початку хочемо отримати від Болгарії різні типи зброї. У переліку до Міністерства оборони ми вказали понад 30 позицій, у тому числі засоби протиповітряної оборони, які зараз є найбільш необхідними. Як знаєте, через бомбардування та обстріли ракетами і безпілотниками така зброя вкрай необхідна. С-300, а також зенітно-ракетні комплекси, установки. Актуальним залишається питання поставки гаубиць 152-мм, самохідних артилерійських установок, снарядів, мінометів, тощо», - наголосив Москаленко.

Також він додав, що усе озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, для нас, для України є вкрай необхідним.

Раніше в Болгарії заявили, що не визначились, яку саме радянську зброю передадуть Україні.

«Важке озброєння, таке як С-300, С-125 та інші системи ППО, а також Су-25 та МіГ-29 ми на даний момент віддати не можемо. Спочатку треба знайти заміну», - сказав міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов.

3 листопада Парламент Болгарії проголосував за початок постачання Україні важкої зброї. Майже одночасно з цим болгарські парламентарі погодили закупівлі для власних збройних сил 8 американських винищувачів F-16 Block 70 із додатковим озброєнням, двигунами, бортовим оснащенням та послугами, які обійдуться країні у 1,3 млрд доларів.