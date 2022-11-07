У Мелітополі війська РФ готують неповнолітніх для своєї армії

Окупаційні війська посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях, інформує ZN.ua.

У Мелітополі війська РФ готують неповнолітніх для своєї армії
© Getty Images

Окупанти в Мелітополі на базі фейкового університету формують загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, окупанти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях.

"В школах навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ. Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах", - наголосив Федоров.


Анна Конюченко, ZN.ua





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