Із російського полону визволили 268 військовослужбовців Нацгвардії

Українським захисникам надається необхідна медична та психологічна допомога

Із російського полону визволили 268 військовослужбовців Нацгвардії
© Нацгвардія України

Із російського полону з початку вторгнення РФ в Україну визволили 268 бійців Національної гвардії, з них 24 жінки, інформує пресслужба Нацгвардії.

"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України.... Робота щодо повернення усіх наших захисників триває. Головна мета, над якою працює держава, усі компетентні органи і структури – повернення усіх наших військовослужбовців і громадян додому", - йдеться в повідомленні.

Українським військовим надається необхідна медична та психологічна допомога.


Анна Конюченко, ZN.ua





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