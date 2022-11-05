Із російського полону визволили 268 військовослужбовців Нацгвардії

Із російського полону з початку вторгнення РФ в Україну визволили 268 бійців Національної гвардії, з них 24 жінки, інформує пресслужба Нацгвардії .

"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України.... Робота щодо повернення усіх наших захисників триває. Головна мета, над якою працює держава, усі компетентні органи і структури – повернення усіх наших військовослужбовців і громадян додому", - йдеться в повідомленні.

Українським військовим надається необхідна медична та психологічна допомога.