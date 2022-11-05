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2022-11-05
Із російського полону визволили 268 військовослужбовців Нацгвардії
Українським захисникам надається необхідна медична та психологічна допомога
© Нацгвардія України
Із російського полону з початку вторгнення РФ в Україну визволили 268 бійців Національної гвардії, з них 24 жінки, інформує пресслужба
"Крайній обмін відбувся 3 листопада. За його результатом, з російського полону вдалося повернути 33 військовослужбовці Національної гвардії України.... Робота щодо повернення усіх наших захисників триває. Головна мета, над якою працює держава, усі компетентні органи і структури – повернення усіх наших військовослужбовців і громадян додому", - йдеться в повідомленні.
Українським військовим надається необхідна медична та психологічна допомога.
Анна Конюченко, ZN.ua