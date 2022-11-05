РФ створює умови для організованого відступу військ в Херсонській області – ISW

Росія створює умови для організованого відступу військ із правого берега Дніпра, щоб уникнути розгрому в Херсонській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В аналітичному звіті ISW зазначається, що окупанти створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, щоб уникнути безладної втечі з правого (західного) берега Дніпра. Росіянам, ймовірно, доведеться відступити з боями, щоб українські сили не переслідували їх на лівому березі.

Разом з тим росіяни, ймовірно, намагаються використовувати мобілізованих, щоб відновити наступ на Донецьк, але значних успіхів їм навряд чи вдасться досягти.