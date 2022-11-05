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2022-11-05
РФ створює умови для організованого відступу військ в Херсонській області – ISW
За даними української розвідки, деокупація Херсона має завершитись до кінця листопада, інформує
© Wikimedia commons
Росія створює умови для організованого відступу військ із правого берега Дніпра, щоб уникнути розгрому в Херсонській області,
В аналітичному звіті ISW зазначається, що окупанти створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, щоб уникнути безладної втечі з правого (західного) берега Дніпра. Росіянам, ймовірно, доведеться відступити з боями, щоб українські сили не переслідували їх на лівому березі.
Разом з тим росіяни, ймовірно, намагаються використовувати мобілізованих, щоб відновити наступ на Донецьк, але значних успіхів їм навряд чи вдасться досягти.
Анастасія Дейна, ZN.ua