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2022-11-05
У Мелітополі підірвали пункт управління армії РФ: фото
У тимчасово окупованому Мелітополі знищено пункт управління російського окупаційно-терористичного війська.
Про це повідомили в СтратКом ЗСУ, інформує
Російські окупанти облаштували свій пункт управління у промисловій зоні Мелітополя, розташування якого вирахували, а потім знищили його високоточним ударом. Мова йде про завод холодильного обладнання "Рефма", де пролунали потужні вибухи.
У результаті удару поранено близько 50 російських окупантів, знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, а пошкоджено - понад 80 одиниць техніки різного типу, які ворог зберігав в ангарах.
Ліза Бровко, Апостроф