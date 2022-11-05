У Мелітополі підірвали пункт управління армії РФ: фото

У тимчасово окупованому Мелітополі знищено пункт управління російського окупаційно-терористичного війська.

Про це повідомили в СтратКом ЗСУ, інформує Апостроф.

Російські окупанти облаштували свій пункт управління у промисловій зоні Мелітополя, розташування якого вирахували, а потім знищили його високоточним ударом. Мова йде про завод холодильного обладнання "Рефма", де пролунали потужні вибухи.

У результаті удару поранено близько 50 російських окупантів, знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, а пошкоджено - понад 80 одиниць техніки різного типу, які ворог зберігав в ангарах.


Ліза Бровко, Апостроф





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