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2022-11-05
У Херсоні окупанти пограбували ОДА та залишили будівлю: фото та відео, зняті всередині
Російські окупанти зняли свій прапор із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, вивезли звідти все цінне та пішли.
За своєю традицією, росіяни залишили по собі сміття, повідомляє "Міст", інформує
Зокрема, окупанти вкрали з кабінету голови ОДА меблі, телевізор та інше майно.
У кабінеті голови облради із цінного окупанти залишили лише портрет Олександра Самойленка (голова Херсонської облради) й штучну ялинку.
Росіяни жили в кабінетах чиновників, після себе вони залишили ліжка та матраци.
Олена Руденко, Апостроф