Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким — генсек НАТО

Столтенберг підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально, інформує ZN.ua.

Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким — генсек НАТО
© NATO/Flickr

Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю NTV.

«Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно», - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально і безрозсудно.

«Ядерна зброя змінить характер конфлікту. У ядерній війні не буде переможців. Ми чітко даємо це повідомлення», - заявив Столтенберг, додавши, що змін у ядерній позиції Росії не спостерігається.

Він також зазначив, що глава Кремля Владімір Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Альянсу, зробивши великі стратегічні помилки.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде катастрофа не тільки для України. Якщо Росія переможе в Україні, постраждає весь світ. Для всіх нас важливо, щоб перемогла Україна, а не Путін», - заявив генсек НАТО.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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