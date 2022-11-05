Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким — генсек НАТО

Ризик застосування Росією ядерної зброї залишається низьким. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю NTV.

«Ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні є низьким, але наслідки будуть величезними, тому ми ставимося до цього дуже серйозно», - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що Росія поводиться безвідповідально і безрозсудно.

«Ядерна зброя змінить характер конфлікту. У ядерній війні не буде переможців. Ми чітко даємо це повідомлення», - заявив Столтенберг, додавши, що змін у ядерній позиції Росії не спостерігається.

Він також зазначив, що глава Кремля Владімір Путін недооцінив підтримку України з боку НАТО та єдність Альянсу, зробивши великі стратегічні помилки.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Якщо Путін переможе, це буде катастрофа не тільки для України. Якщо Росія переможе в Україні, постраждає весь світ. Для всіх нас важливо, щоб перемогла Україна, а не Путін», - заявив генсек НАТО.