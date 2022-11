РФ складно забезпечити підготовку для великої кількості мобілізованих — британська розвідка

РФ складно забезпечити навчання для великої кількості мобілізованих. Про це повідомляє Міноборони Британії.

«Росія, ймовірно, намагається забезпечити військову підготовку для своєї поточної мобілізації та щорічного осіннього призову на строкову військову службу», - зазначають аналітики британської розвідки.

Однак, збройні сили РФ вже були перевантажені, організовуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, необхідних для «часткової мобілізації», оголошеної 21 вересня 2022 року.

«Ці проблеми посилить додатковий осінній щорічний призов, оголошений 30 вересня 2022 року», - вважає Міноборони Британії.

Призов розпочнеться 1 листопада 2022 року і може передбачати додаткове залучення 120 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів та інструкторів РФ відправили воювати проти України, і деякі з них, ймовірно, вже загинули, зазначають в Міноборони Британії.

Також, за даними британської розвідки, війська РФ проводять навчання в Білорусі через нестачу навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії.

«Розгортання сил з незначною підготовкою або взагалі без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал», - заявили в Міноборони Британії.