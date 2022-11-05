Столтенберг відповів на пропозицію розмістити ядерну зброю НАТО у Фінляндії та Швеції
Росії надіслали чіткий сигнал у відповідь на ядерний шантаж, інформує
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на повідомлення ЗМІ про готовність Фінляндії та Швеції розмістити ядерну зброю Альянсу на своїй території, біля кордонів з Росією.
«НАТО не планує змінювати свої ядерні позиції та розгортання», - заявив Столтенберг у коментарі турецькому виданню
Альянс створювався як оборонний, а не наступальний союз, нагадав Столтенберг: «Звісно, ми готові захищатись і захищати всіх союзників по НАТО. Але щоб уникнути конфлікту, а не провокувати його».
Ядерну риторику Кремля генсек НАТО називає «небезпечною» та «безрозсудною».
«Росія має зрозуміти, що в ядерній війні немає переможців, що її не можна починати і що вона матиме серйозні наслідки для самої РФ. Тож на користь самій Росії не допустити застосування будь-якої ядерної зброї», - підсумував він.
Фінляндія та Швеція перебувають на завершальному етапі вступу та можуть стати повноправними членами НАТО до кінця року. Процес гальмується через позицію Туреччини.
На сьогодні у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині розміщено близько 100 одиниць ядерної зброї США. Незалежні ядерні арсенали мають й інші члени НАТО – Велика Британія та Франція.
У Польщі раніше заявляли, що ведуть переговори з Вашингтоном щодо розміщення ядерної зброї на своїй території. Сполучені Штати цієї інформації не підтвердили.