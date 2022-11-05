У Росії партизани підпалили потяги з пальним для військових: фото і відео

Всенародний рух Легіону "Свобода Росії" (ВРЛ) у ніч на 5 листопада підпалили в російському Єкатеринбурзі залізничні потяги з пальним, приготованими для постачання російської армії, яка вторглася в Україну.

Про це повідомляє ВДЛ у Telegram.

Інцидент стався близько 3:00 ночі.

"Завдяки сміливим та активним членам ВРЛ було здійснено підпал залізничних потягів з пальним, приготованих для постачання путінських військ, які здійснюють військові злочини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Мета підпалу в "тилу диктатури", за словами підпільного руху, полягає у підтримці їхнього бойового крила, яке наразі бореться на фронті з російськими загарбниками.

Партизани також звернулися до мобілізованих росіян із закликом протистояти військовим злочинам Росії в Україні, зокрема вступати до лав ВРЛ або безпосередньо переходити на бік Легіону.

"Боротьба за свободу Росії є обов'язком кожного громадянина РФ, який хоче відновити мир в Україні та нормальне життя в Росії", - заявили активісти.

Фото: t.me/VDlegionoffreedom


Катерина Глянько, Апостроф





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