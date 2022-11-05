Погрожували забрати дитину: військова лікарка із Маріуполя розповіла про російський полон

Медик із Маріуполя після звільнення з російського полону розповіла про перебування в Оленівській в'язниці.

Мар'яна перебувала у Маріуполі від початку війни, жінка була вагітною. Її батальйон дислокувався на металургійному заводі імені Ілліча. Місто було під постійними обстрілами та бомбардуваннями, тому виїхати з лінії фронту було неможливо, розповіла медик ВВС News.

"Нашу машину зупинили. Нам сказали: "З цього моменту ви полонені Російської Федерації. Крок праворуч або крок ліворуч – і стріляємо. Мені було так страшно", - каже Мар'яна.

У полоні вона була півроку. В Оленівці спала на підлозі, не мала доступу до здорової їжі та свіжого повітря. Під час допитів її залякували, вона боялася, що дитина народиться у полоні та малюка заберуть. Якось цим їй пригрозив російський чиновник.

"Він сказав, якщо я не відповім так, як йому потрібно, він відправить мене до табору в Росію, а мою дитину заберуть. Це було справді жахливо, я так плакала", - розповіла Мар'яна.

У липні у Мар'яни погіршилося самопочуття та її відвезли на УЗД.

"Я побачила її ручки та ніжки. Вона розгорнула кулачок і показала мені свої п'ять мізинців. Я плакала і плакала. Мені сказали, що дитина в порядку, але вона дуже маленька, і мені потрібно більше їсти і приймати більше вітамінів", — згадує медикиня. .

Пізніше Мар'яну перевели до пологового відділення тимчасово окупованого Донецька.

Останніми тижнями вагітності з'явилася інформація про можливий обмін полоненими і, на щастя, він відбувся.

Після 20 години важкого шляху медик опинилася в Україні, а через чотири дні Мар'яна народила здорову дівчинку Ганну.

Раніше повідомлялося, що голова ВП Андрій Єрмак 3 жовтня повідомив, що вдалося звільнити 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.

Також Єрмак додав, що 74 звільнені військові захищали "Азовсталь".

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжко поранених з Маріуполя, з «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частини обличчя , з інфікованими ранами", - повідомив голова ВП.