Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових, поранених загарбників звозять в Мелітополь — Федоров

Медперсонал РФ не може надати якісну медичну допомогу окупантам, інформує ZN.ua.

Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових, поранених загарбників звозять в Мелітополь — Федоров
© Getty Images

Російські лікарі не в змозі рятувати своїх військових, поранених загарбників звозять в Мелітополь. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, в медичних підрозділах РФ не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів.

«Їхній медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу», - заявив Федоров.

Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, 3 листопада в Мелітополь привезли близько поранених 80 загарбників.

«Але українських лікарів не вистачає, тож в Мелітополь завезли і російських медиків, які п'ють і розважаються. Окупанти вкотре провокують гуманітарну катастрофу і ставлять під удар мирних жителів», - наголосив Федоров, додавши, що Мелітополь чекає на деокупацію.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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