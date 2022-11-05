Окупанти залишили Херсонську ОДА, прихопивши із собою цінні речі, відео: "залишили тільки сміття"

Окупанти залишили Херсонську ОДА, прихопивши із собою цінні речі, відео: "залишили тільки сміття"

Окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, забравши звідти все, що має цінність.

Із собою вони забрали все цінне, що було в ОДА.

Так, росіяни вкрали меблі, техніку та інше майно, натомість залишивши купи сміття, повідомляє журналіст місцевого видання "Міст".

"У будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все цінне, залишивши після себе лише сміття. З кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно", – йдеться у повідомленні.

У кабінетах місцевих чиновників загарбники залишили матраци та гори сміття.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на постійні обстріли, велику кількість поранених і на те, що армія Росії не готова воювати взимку.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, у перехопленій розмові російський окупант, що знаходиться в Луганській області, розповів про безперспективність подальших військових дій армії Росії.

путінський загарбник зазначив, що ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції артилерією. Також українські військові застосовують дрони для розвідки та атак.

"Бачиш дрон летить. Х**к яєчко скидають на тебе. Бум! Чотири людини 300-ті", - заявив окупант.

Також він розповів, що українські війська мають краще обладнання та забезпечення, а російська армія не готова до зими.

російська техніка, колона, окупанти

"Я тобі більше скажу. У них набагато краще, ніж у нас. Вони 8 років окопувалися тут, а їм пох * на цю зиму! У них тепляки (тепловізори - ред.), нічники. А у нас них * я ", - бідкається окупант.

Також військові Росії скаржаться, що російська артилерія погано працює, тому часто б'є по окупантах.


Юлия Александрова, politeka.net





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