Бійці Нацгвардії розгромили скупчення техніки та живої сили окупантів: відео неймовірного результату
У Луганській області Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян – з'явилося відео.
Бійці 27-ї Печерської бригади НГУ виявили та завдали вогневої поразки щодо скупчення бронетехніки та позицій ворога в Луганській області.
"В результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російських "мобіків" кидають на фронт майже без підготовки, такі війська не зможуть додати наступального потенціалу.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.
У зведенні повідомляється, що збройні сили Росії вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", яка була оголошена путіним 21 вересня.
У Міністерстві повідомляють, що проблеми посилюватимуться через осінній щорічний призив з 1 листопада, який залучить ще близько 120 тисяч людей.
За даними британської розвідки, призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.
Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили на війну в Україну та деякі з них уже вбито.
Також повідомляється, що російські військові проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.
"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.