Бійці Нацгвардії розгромили скупчення техніки та живої сили окупантів: відео неймовірного результату

Бійці Нацгвардії розгромили скупчення техніки та живої сили окупантів: відео неймовірного результату

У Луганській області Нацгвардійці розгромили скупчення техніки та живої сили росіян – з'явилося відео.

Бійці 27-ї Печерської бригади НГУ виявили та завдали вогневої поразки щодо скупчення бронетехніки та позицій ворога в Луганській області.

"В результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньовані бойові машини та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російських "мобіків" кидають на фронт майже без підготовки, такі війська не зможуть додати наступального потенціалу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

У зведенні повідомляється, що збройні сили Росії вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", яка була оголошена путіним 21 вересня.

У Міністерстві повідомляють, що проблеми посилюватимуться через осінній щорічний призив з 1 листопада, який залучить ще близько 120 тисяч людей.

За даними британської розвідки, призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили на війну в Україну та деякі з них уже вбито.

армія росії, окупанти, мобілізація

Також повідомляється, що російські військові проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.

"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.


Юлия Александрова, politeka.net





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