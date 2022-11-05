Україна повернула з полону РФ 19 прикордонників — ДПСУ

На них чекає медобстеження та реабілітація.

Україна повернула з полону РФ 19 прикордонників — ДПСУ
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Україна повернула з російського полону 19 прикордонників. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому», - йдеться у повідомленні.

Далі на звільнених прикордонників чекає медобстеження та реабілітація.

«Перші кроки наших сталевих Героїв на рідній землі. Вони беруть смартфони, які їм щойно видали, та починають дзвонити рідним. Ніхто не стримує сліз щастя…», - написала Держприкордонслужба у телеграм.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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