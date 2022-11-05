Генштаб уточнив втрати росіян внаслідок влучних ударів ЗСУ на півдні

ЗСУ продовжують завдавати влучних ударів по скупченнях та логістиці російської окупаційної армії, зокрема на південній ділянці фронту. Росіяни зазнають великих втрат. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 5 листопада.

Зокрема Генштабу уточнив детальнішу інформацію про удар ЗСУ по окупантах 3 листопада поблизу Антонівки Херсонської області. ЗСУ вдарили по переправі росіян і знищили їхній буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Також було уражено колону окупантів, що очікувала на переправу в районі Ольгівки. Інформація щодо втрат живої сили ворога уточнюється.

Крім того, 4 листопада, біля Нововасилівки Миколаївської області було знищено шість паливозаправників противника.

3 листопада до лікарень окупованого Мелітополя Запорізької області прибули близько 80 поранених окупантів. Там не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів. Наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

«У Херсоні російські окупанти намагаються виявити місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують», – йдеться у зведенні Генштабу.