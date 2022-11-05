Українці в Польщі дійшли висновку, що якість медицини в Україні вища

Більше чверті (28%) працевлаштованих українців у Польщі прийшли до висновку, що якість медичних послуг в Україні вища, ніж у Польщі. Про це свідчить опитування рекрутингової агенції Gremi Personal.

Крім того, зазначається, що до 21% опитаних українців вказали, що медичні послуги у двох країнах приблизно на одному рівні, 9% вважають, що польська медицина краща за українську. Однак по медичні послуги за весь період війни не зверталися 42% опитаних.

Деталі

Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, отримали доступ до безкоштовної державної медицини разом із кодом PESEL, що фактично надає їм права та доступ до послуг нарівні з громадянами Польщі.

Безкоштовна медицина в Польщі працює за тим самим принципом, що й в Україні – спочатку запис на прийом до сімейного лікаря, після чого можна отримати направлення до профільного фахівця.

Проте дуже часто, щоб записатися до профільного лікаря, потрібно чекати кілька місяців, що є типовою практикою майже для всіх європейців.

"Ми припускаємо, що саме цей фактор вплинув на думку українців про переваги медичних послуг в Україні. Загальновідомо, що європейська медична інфраструктура розвинена краще і Польща не є винятком", – прокоментувала Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal, яка вивчає процеси міграції.