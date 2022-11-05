Тисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиці

Тисячі солдатів НАТО та військова техніка прибули до кордонів Росії та Білорусі: з'явилися подробиці

У місті Ожиш (північний схід Польщі, неподалік кордонів з Білоруссю, Литвою та Калінінградською областю Росії) розпочалися навчання НАТО PUMA-22.

Про це повідомляє PAP з посиланням на слова спікера 18-ї механізованої дивізії майора Пшемислава Липчинського.

Відомо, що у військових маневрах беруть участь близько двох тисяч військовослужбовців та близько 300 одиниць військової техніки.

У навчаннях також беруть участь війська з Великобританії та США, військові маневри продовжаться до 9 листопада.

У них задіяно 1700 солдатів Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, США та Великобританії, а також близько 300 одиниць техніки.

За офіційною інформацією, відпрацьовуватиметься: маневрування оборони, форсування водної перешкоди на річці Сан, ліквідація зараження хімічними підрозділами, перевірка порядку виклику артилерійського вогню та медичної евакуації, пожежогасіння.

Раніше повідомлялося, що російських "мобіків" кидають на фронт майже без підготовки, такі війська не зможуть додати наступального потенціалу.

Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

У зведенні повідомляється, що збройні сили Росії вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військових, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", яка була оголошена путіним 21 вересня.

У Міністерстві повідомляють, що проблеми посилюватимуться через осінній щорічний призив з 1 листопада, який залучить ще близько 120 тисяч осіб.

За даними британської розвідки, призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять.

Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили на війну в Україну та деякі з них уже вбито.

армія росії, окупанти, мобілізація

Також повідомляється, що російські військові проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.

"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.


Юлия Александрова, politeka.net





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