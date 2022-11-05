Мобілізація в Україні: що означає зняття з військового обліку

Деяких чоловіків можуть визнати непридатними до військової служби, інформує ZN.ua.

Мобілізація в Україні: що означає зняття з військового обліку
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні триває загальна мобілізація на воєнний стан через повномасштабне вторгнення РФ. Призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

Під час загальної мобілізації усі військовозобов’язані після призову мають пройти медкомісію. Саме медична комісія визначає стан здоров’я та робить висновок – придатна людина до служби чи ні. Кого можуть зняти з військового обліку та що це означає – пояснили у виданні Факти ICTV.

Які бувають категорії непридатності до військової служби

В Україні законодавством встановлено три категорії непридатності до військової служби:

  • обмежено придатний;
  • непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія (ВЛК).


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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