Іран вперше визнав, що постачав безпілотники Росії

Міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України, повідомляє The Independent.

Коментар міністра закордонних справ Ірану з'явився після місяців заплутаних повідомлень з боку Тегерана про постачання зброї, в той час, як Росія використовувала іранські безпілотники для ударів по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах.

«Ми передали обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до війни в Україні», - сказав Хусейн-Амір Абдуллахіан.

Раніше іранські офіційні особи заперечували надання зброї Росії. Лише на початку цього тижня представник Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав ці звинувачення «абсолютно безпідставними" і підтвердив позицію Ірану щодо нейтралітету у війні.

США та їхні західні союзники в Раді Безпеки закликали генерального секретаря Антоніу Гутерріша розпочати розслідування, чи використовувала Росія іранські безпілотники для атак на цивільне населення в Україні.