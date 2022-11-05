Окупанти в Херсоні почали "полювання" на місцевих, які відмовились евакуюватися: "Місто грабують і..."

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Окупанти почали шукати жителів Херсона, які відмовилися евакуюватись на підконтрольну їм територію.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, російські загарбники грабують та знищують інфраструктуру.

"У Херсоні російські окупанти намагаються знайти місцевих жителів, які відмовилися евакуюватися на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію. Місто грабують, інфраструктуру знищують", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, 3 листопада до Мелітополя Запорізької області прибули близько 80 поранених окупантів.

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У лікарнях не вистачає персоналу, зокрема лікарів-хірургів, а медперсонал не здатний надати якісну медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі жінка отримала тюремний термін за передачу окупантам інформації про підрозділи ЗСУ та рух гелікоптерів.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, для конспірації вона здобула позивний "Перемога". Задокументовано понад десять фактів передачі інформації російському куратору.

Жінка проживала в одному з селищ Житомирської області, затримали її ще в липні.

Вирок суду – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).


Юлия Александрова, politeka.net





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