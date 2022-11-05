За останні вісім років до Криму переїхало близько 800 тисяч росіян

Постійна Представниця України на півострові Таміла Ташева зазначила, що на територію тимчасово окупованого Криму незаконно переїхало близько 800 тисяч громадян Російської Федерації. Про це Ташева заявила у коментарі для матеріалу Daily Mail.

«Згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон — їх потрібно примусово видворити. Тому, якщо вони нелегали, то повинні повернутися до Росії, виїхати з українського Криму після деокупації. Тільки тоді ці люди зможуть вимагати від Української держави право на перебування/проживання», - зазначила представниця.